İstanbul'da düzenlenen İDMA Uluslararası Değirmencilik Teknolojileri Fuarı'na Çorum’dan çok sayıda firma katıldı. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na adaylığını açıklamış bulunan sanayici Erkan Dalyan ile sanayici Halil Erkan, fuarda Çorum firmalarının stantlarını ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde, katma değerli üretim, ihracatın geliştirilmesi, yapay zekâ destekli üretim teknolojileri, dijital dönüşüm, Ar-Ge yatırımları, üniversite-sanayi iş birliği, Teknokent'in daha etkin kullanılması, mesleki eğitim, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), sürdürülebilir üretim ve yeni pazarlara açılma stratejileri gibi başlıklar ele alındı.

Özellikle Çorum'un değirmencilik teknolojileri alanında ulaştığı uluslararası başarıların gurur verici olduğunu ifade eden Erkan Dalyan, ziyaret ettikleri firmaların büyük bölümünün bugün Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Dalyan, "İDMA Fuarı'nda bir kez daha gördük ki Çorum; sadece üretim yapan değil, teknoloji geliştiren, mühendislik ihraç eden ve dünya markaları çıkaran güçlü bir sanayi şehridir.” ifadesini kullandı.

Erkan Dalyan ve Halil Erkan, Erdal Özkan Makina standında firma kurucusu Erdal Özkan ile Yasin Özkan ve Hüseyin Özkan ile…

Gazel Makine Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Gazel’le…

Uğur Promilling (Barmaksan) standında Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çınar’la…