Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Feyza Aşgın’ın oğulları Muhammed Emin Aşgın, Sahure Banu ve Fatih Kocur’un kızları Rümeysa Kocur ile nişanlandı.

Nişan merasimine Çorum Valisi Ali Çalgan ile eşi Halide Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan ile eşi Elif Bakan ve AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ile eşi Emine Uzun da katıldı.

Başkan Aşgın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Rabb'im, tez zamanda evlatlarımızın düğününü de görmeyi ve evlatlarımıza sağlıklı, mutlu, hayırlı bir ömür nasip eylesin.” İfadesini kullandı.