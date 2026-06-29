CHP 24, 25, 26 ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse ile İzmir’de Genel Cerrah Opr.Dr. Hakan Köse’nin babaları emekli öğretmen Köksal Köse’nin cenazesi, bugün Alaca’nın Akören köyünde toprağa verildi.

Cenazeye, CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel “CHP Genel Başkanı” unvanını kullanarak çelenk gönderirken, Tufan Köse’nin eşi Leyla Köse’nin Özel Kalem Müdürü olduğu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in çelengi de törende yerini aldı.

Bu çelenklerin yanında üçüncü bir çelenk daha vardı, ama üzerinde isim şeridi yoktu.

Cenazeye katılanlar, bu çelengin kime ait olduğunu merakla birbirlerine sordular, ama net bir bilgiye ulaşamadılar.

Doğal olarak, “Üzerinde isim vardı da acaba koparıldı mı?” sorusu da dilden dile dolaştı.