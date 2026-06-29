Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sergilediği 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisini YouTube hesabından paylaşan komedyen Deniz Göktaş, kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu.

Sosyal medyada viral olan gösteri 4 gün içinde 5,8 milyon izlenmeye ulaşırken, gösteriye yönelik yoğun ilginin

ardından Göktaş hedef haline geldi.

GÖKTAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, stand-up performansı sırasında yaptığı şakalar nedeniyle hedef gösterilen Göktaş hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçlaması ile soruşturma başlattı.

DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA

1995 yılında Ankara’nın Mamak ilçesinde dünyaya gelen Deniz Göktaş, Çorumlu bir ailenin çocuğu olarak yetişti. Eğitim hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde başlayan Göktaş, burada İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Psikoloji Bölümü’ne geçiş yaparak mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Komedi kariyerine İstanbul’da adım atan Göktaş, 2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü’nün açık mikrofon etkinliğinde sahneye çıkarak ilk stand-up deneyimini yaşadı. Bu performansın ilgi görmesi üzerine profesyonel olarak komedyenliğe yönelen Göktaş, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.