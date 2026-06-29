Çorum’da 46 yıl önce yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler, düzenlenecek anma yürüyüşüyle anılacak. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından organize edilen program için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

“Unutma, unutturma” sloganıyla yapılacak etkinlikte, geçmişte yaşanan acıların hafızalarda canlı tutulması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması amacıyla barış, eşit yurttaşlık ve kardeşlik mesajları verilecek.

3 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek program kapsamında katılımcılar, saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde toplanacak. Anma yürüyüşünün ardından saat 11.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması yapılacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ