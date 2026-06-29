İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Ankara – Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen "Şehitlere Saygı ve Bayrak Aç Mitingi"ne Çorum’dan geniş katılım sağlandı.

Siyaset üstü olarak organize edilen mitinge Türk bayrakları ile katılan vatandaşlar, Tandoğan Meydanını kırmızıya boyadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Bayrak Açıyorum” çağrısına kulak vererek ülkenin dört bir yanından akın eden vatandaşlar, DEM Parti’nin Öcalan için düzenlediği özgürlük yürüyüşüne tepki amacıyla “Türkiye Sahipsiz Değildir”, “bu memleket bizim”, “bayrağımıza, ülkemize, vatanımıza, şehitlerimize sahip çıkıyoruz” mesajı verdi.

Mitinge; Çorum’dan İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Merkez İlçe Başkanı Orhan Demir, İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri, İl ve Merkez İlçe yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Parti binası önünden araçlarla hareket eden Çorum ekibi, Ankara-Tandoğan Meydanı’nda yerini alarak miting coşkusuna büyük katkı sağladı.

İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, tüm katılımcılara teşekkür ederek bu ülkenin sahipsiz olmadığını vurguladı.

Muhabir: SELDA FINDIK