Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın ile Çorum OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyelerinin katıldığı toplantıda öncelikle sanayicilerin talepleri ele alındı. Bunun yanı sıra, atıl durumda olan tesislerin aktif hale getirilmesi, tapu almak isteyen işletmelerin durumları gibi konular ele alındı.

Toplantıda ayrıca Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli Çorum OSB Mesleki ve Sürekli Eğitim Merkezi’nin fizibilite projesinin de görüşüldüğü toplantıda OSB altyapısı ile yeni açılacak alan da değerlendirildi.

Vali Ali Çalgan, Çorum OSB'nin sürdürülebilir kalkınması için bu tür toplantıların büyük önem taşıdığını belirterek, sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına her türlü desteği sunacaklarını ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ