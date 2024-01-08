Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez verdiği "hak ihlali" kararına "hukuki değeri yok" diyerek yine uymadı. Yargıtay'ın kararı sonrası harekete geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi Toplantısı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırma ve miting kararını açıklamıştı.



CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da beraberinde İl Başkanı Dinçer Solmaz, önceki dönem İl Başkanı Ümit Er ve partili yöneticilerle birlikte tüm Çorumluları Ankara’daki mitinge davet etti.

Çorum’da bazı kahvehaneleri gezerek hem vatandaş hem de esnafla buluşan Milletvekili Tahtasız, “Çorumluları Askıya çıkan seçmen listeleri konusunda bilgilendirerek, itirazların 17 Ocak Çarşamba günü dolacağını hatırlattık. Ayrıca 14 Ocak 2024 Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda yapılacak Anayasa’ya Saygı Mitingi hakkında bilgi vererek vatandaşlarımızı davet ettik. Yerel seçimlerde Çorum’un hakettiği şekilde yönetilmesi için her bir oyu çok önemsiyoruz. Yargıtay eliyle Anayasa Mahkemesi’ne yönelik işlevsizleştirme girişimini en sert şekilde eleştiriyor ve Anayasamıza sahip çıkıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Ankara’ya bekliyoruz” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız ülkenin geleceğine sahip çıkmak adına yapılacak mitingin önemine de değindi.