Ziyarette, Çorum halkından kendilerine ulaşan sağlık alanındaki sorunlar ve talepler dile getirilerek çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ziyaretin amacının, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve erişilebilir hale gelmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Hastaneye gelen vatandaşlardan edindikleri geri bildirimleri ve çözüm bekleyen konuları doğrudan yetkililere iletmenin önemine dikkat çeken Tahtasız, “Sağlık, en temel insan hakkıdır. Bu hakkın eksiksiz sağlanabilmesi için bizler de halkımızın sesi olarak gerekli temaslarda bulunuyoruz” dedi.

Görüşmede, özellikle polikliniklerde yaşanan yoğunluk, bazı branşlarda randevu bulma güçlüğü, acil servisteki hasta sirkülasyonu ve tıbbi cihaz eksiklikleri gibi başlıklar ele alındı. Milletvekili Tahtasız, özellikle son dönemde artan nüfus ve sağlık hizmetlerine olan talep nedeniyle hastanede yaşanan yoğunluğun vatandaş memnuniyetini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

Belediye Meclis Üyesi Aslan Kaya da hastanenin Çorum ve bölge illeri için kritik bir sağlık merkezi olduğuna dikkat çekerek, “Burası yalnızca Çorum’a değil, çevre illerden gelen binlerce hastaya da hizmet veriyor. Dolayısıyla kapasite planlaması, personel sayısının artırılması ve teknik donanımın güçlendirilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iletilen her talebin ve önerinin kendileri için değerli olduğunu ifade etti. Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Gömeç, hastanedeki mevcut projeler ve planlanan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.Başhekim Gömeç, yeni tıbbi cihaz alımları, personel takviyeleri ve hasta yönlendirme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik adımların atıldığını belirterek, “Amacımız, vatandaşımızın hastanemize geldiğinde hızlı, kaliteli ve güler yüzlü hizmet almasını sağlamak. Bu doğrultuda hem fiziki koşulları hem de hizmet süreçlerini iyileştirmeye devam ediyoruz” dedi.Ziyaret sonunda Milletvekili Tahtasız ve Meclis Üyesi Kaya, Gömeç’e gösterdiği misafirperverlik ve yapıcı yaklaşımından dolayı teşekkür etti. Tahtasız, “Sorunların çözümü noktasında diyalog kanallarını açık tutmak, hem yerel yönetimler hem de sağlık idaresi açısından büyük önem taşıyor. Bu yapıcı iletişim sayesinde halkımızın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.