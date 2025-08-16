Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 20, 22, 24, 25 ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ile önceki dönem Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem’i ilimizde misafir ettiklerini duyurdu.

Heyete, Çorum Valisi Ali Çalgan, 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Çorum Milletvekili eğitimci Murat Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da eşlik etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Aşgın, konuklara duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “20, 22, 24, 25 ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekilimiz, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanımız Ekrem Erdem’i ve önceki dönem Sancaktepe Belediye Başkanımız, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz İsmail Erdem’i şehrimizde misafir ettik. Çorum Valimiz Sayın Ali Çalgan, önceki dönem milletvekilimiz Murat Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Çağlar ile birlikte ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk. Ziyaretleri için kıymetli konuklarımıza teşekkür ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi