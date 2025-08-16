Karadaş ile Başaranhıncal, Çorum’un güvenliği, kamu düzeninin korunması ve kentteki asayiş hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Albay Ayvaz ile Albay Kurt’a görevlerinde başarı dileklerini iletti.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Kd. Alb. Talip Kurt ise nazik ziyaretlerinden dolayı TSO heyetine teşekkür ederek, görev süreleri boyunca halkın huzuru ve güvenliği için tüm ekipleriyle özverili bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ