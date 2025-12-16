Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun” sözlerini hatırlatan Çorum Milletvekili Tahtasız, “O halde gelin, tüm siyasilerin geçmişe dönük mal varlıklarını araştıracak yasayı çıkaralım” dedi.

“NEREDEN BULDUN?” YASASI ÇIKARILMALI”

Milletvekili Tahtasız, CHP’nin uzun süredir savunduğu “Nereden Buldun?” yasasının ve siyasi ahlak yasasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Partimizin önerdiği bu düzenlemeleri getirelim. Siyasete başladıktan sonra bir anda servetine servet katanlar kimler, kimler iktidara yakınlaştıkça yedi ceddine yetecek mal varlığı edinmiş, araştıralım. Kim kamu gücünü kişisel zenginliğe çevirmiş, kim ülkenin kaynaklarını yandaşa aktarmış, ortaya çıkaralım.”

“PARSEL PARSEL MEMLEKETİN NASIL SATILDIĞINI GÖRELİM”

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, geçmişte yaşanan rant ve yolsuzluk iddialarını da hatırlatarak konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Kimler ormanları, meraları, tarım alanlarını rant uğruna parsel parsel satmış? Kimler imar oyunlarıyla servetine servet katmış? Kimler kamu arsalarını, arazilerini yandaşlara peşkeş çekmiş? Tümünü araştıralım. Vatandaş artık gerçeği görmek istiyor.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

“KİM ABDESTİZ NAMAZ KILIYOR, MEYDANA ÇIKSIN”Tahtasız açıklamasını şu güçlü mesajla sürdürdü: “Getirelim bu siyasi ahlak yasasını da bu millet görsün: Kim abdestsiz namaz kılıyormuş? Kim yolsuzluğa bulaşmış? Kim bu ülkenin kaynaklarını kendi cebine aktarmış? Kim oturduğu koltuk sayesinde zenginleşmiş? Hepsi tek tek ortaya çıksın.”Tahtasız, şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısının takipçisi olacaklarını ifade ederek açıklamasını tamamladı.