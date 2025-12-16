Uyuşturucu tehlikesinin özellikle gençler üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Furkan Murat Köse, ilgili kurumları daha güçlü ve kararlı adımlar atmaya çağırdı.

YRP İl Gençlik Kolları Başkanı Köse, uyuşturucu kullanımının mahallelerden okullara, sosyal alanlardan gençlerin günlük yaşamına kadar birçok noktada etkisini hissettirdiğini belirterek, “Bu sorun toplumumuzun geleceğini doğrudan hedef almakta. Gençlerin sağlığı, güvenliği ve geleceği için tehlike büyümektedir” dedi.

“UYGULAMALAR YETERLİ DEĞİL”

Emniyet teşkilatının çabalarına rağmen uyuşturucu ile mücadelede daha etkin yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Köse şöyle konuştu: “Denetimlerin artırılması, riskli bölgelerde sürekli kontroller yapılması, gençlere yönelik farkındalık çalışmalarının genişletilmesi ve toplumla iş birliğinin güçlendirilmesi artık zorunluluk hâline gelmiştir. Mevcut uygulamaların yeterli olmadığını sahada açıkça görüyoruz.”

“BU MÜCADELE HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR”

Uyuşturucu sorunuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil; ailelerin, eğitim kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi yapıların ve tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Furkan Murat Köse, şu ifadeleri kullandı: “Bizler, Yeniden Refah Partisi Gençlik Teşkilatı olarak gençlerimizin uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine asla seyirci kalmayacağız. Şehrimizdeki her gencin geleceğine sahip çıkmak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız.”

Muhabir: Haber Merkezi

“ÇORUM'DA KAPSAMLI BİR EYLEM PLANI ŞART”Furkan Murat Köse, yetkililere yönelik çağrısında Çorum’da uyuşturucu ile mücadelenin daha kararlı, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Gençlerimizin hayatı, geleceği ve sağlığı için vakit kaybetmeden kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilmelidir.”“DAHA GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ÇORUM İÇİN ÇAĞRI”Açıklamasının sonunda tüm toplum kesimlerine çağrıda bulunan Köse, aileleri, gençleri ve vatandaşları uyuşturucu tehlikesine karşı duyarlı olmaya davet etti: “Daha güvenli, daha sağlıklı ve daha huzurlu bir Çorum için hep birlikte kararlılıkla çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”