TRT’nin 9.8 milyar TL’lik gelirinin 3 milyar 422 milyon 884 bin TL’sini dış yapımlara aktardığını ve dış yapımlara ödenen paranın 2021 yılına göre yüzde 84.6 oranında ciddi bir artış gösterdiğini de dile getiren Milletvekili Tahtasız, “8 bin 346 personeli olan TRT’nin 2022 yılındaki personel gideri 2 milyar 463 milyon 590 bin TL olurken, sayıları onlarla ifade edilen yapımcılara 3 milyar 422 milyon 884 bin TL ödedi. TRT yine bol kepçe! Halktan aldığını yandaşa dağıtıyor” dedi.



TİCARİ SIR DİYEREK AÇIKLANMIYOR

KİT Komisyonu toplantılarında dış yapımlara ödenen paralar konusunda muhalefet tarafından sürekli eleştirilen TRT yönetiminin milyarlık bütçeyi kimlere aktardığını, dizi ve programlara bölüm başı ne kadar ücret ödediğinin “ticari sır” gerekçesiyle ısrarla açıklanmadığını da belirten Milletvekili Tahtasız; “Açıklamadığı gibi 8 binden fazla personeli olmasına rağmen dış yapımlara her yıl artan oranda ödeme yapıyor. Öyle ki son üç yılda (2020, 2021, 2022) TRT’nin dış yapımlar için ödediği para 6 milyar 701 milyon 853 bin TL’yi buldu. Devletin televizyonu TRT belirli kesimlerin kazanç kapısı haline geldi” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, Sayıştay tarafından hazırlanan TRT’nin 2022 yılı raporuna dair tespitleri paylaştı.

“PARALAR OLUK

OLUK AKITILIYOR”

Devletin televizyonu olması gerekirken hükümetin televizyonu gibi iş gören TRT’nin kamu kaynaklarını har vurup harman savurmaya devam ettiğini açıklayan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Tahtasız, “TRT’nin 2022 yılı itibarıyla 8.346 personeli var. Onca personel onca imkana rağmen dış yapımlara yıllardır oluk oluk para akıtıyor. Üstelik bu harcamaların içeriğini de ne Sayıştay’a ne de KİT Komisyonu üyelerine açıklamıyor. Kendini banka yerine koyup, dış yapımlara bölüm başına verdiği ücretleri gizliyor. Ama toplamda ödenen para dudak uçuklatan cinsten. 2022 yılında dış yapımlara 3 milyar 422 milyon 884 bin TL eski parayla 3 katrilyon 422 trilyon ödemiş. Dış yapımlara o kadar para dökmüş ama bunun karşılığını reklam olarak da alamamış. 2022 yılındaki tüm reklam geliri 1 milyar 237 milyon 615 bin TL olmuş. Yani dış yapımlara üç vermiş bunun karşılığında ancak bir alabilmiş. TRT’nin elinden bandrol ücretleri alınsa bu reklam geliri ile yayın hayatına bir sene sonra son vermek zorunda kalır. Sen milyarları yandaş şirketlere dağıtacaksın ama bunun hesabını vermeyeceksin! Yok öyle. Gün gelecek halkın parasının kimlere bol kepçe dağıtıldığının, devletin kanalının nasıl iktidarın arka bahçesi haline getirildiğinin hesabı sorulacak” dedi.

“DIŞ YAPIMLARA ÜÇ YILDA

6 MİLYAR 701 MİLYON LİRA”

8 binden fazla çalışanı olan TRT’nin iç yapımlara ağırlık vermesi gerekirken dış yapımlara akıttığı parayı her geçen yıl artırdığını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, TRT’nin dış yapımlara ödediği paranın 2021 yılına göre yüzde 84.6 oranında arttığını vurguladı.

TRT’nin sadece son üç yılda dış yapımlara 6 milyar 701 milyon 853 bin TL aktardığını dile getiren Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: “Gelirini halkın vergilerinden oluşan kamusal kaynaklardan sağlayan TRT’nin asli görevi bağımsız ve tarafsız yayıncılık yapmak. Ama gelin görün ki öyle olmuyor. TRT 85 milyondan besleniyor yalnızca belli bir kesime yönelik yayın yapıyor. TRT’nin kasasına 2022 yılında bandrol gelirlerinden dolayı 7 milyar 909 milyon 556 bin TL girerken, elektrik enerjisi katkı payı yürürlükten kalkıncaya dek 240 milyon 754 bin TL buradan da gelir elde etmiş. Bu gelir esas faaliyet gelirlerinden kat be kat fazla. Peki TRT bu parayı ne yapmış? Kurum dışından temin edilen yapım ve programlara 1 milyar 280 milyon 305 TL, Kurum dışından temin edilen haber ve haber programlarına 2 milyar 44 milyon 308 bin TL, TV ve radyo programları için Kurum dışı şahıslardan yapılan muhtelif hizmet alımlarına da 98 milyon 272 bin lira ödemiş. Dış yapımlara bir yılda ödediği para 8 binden fazla personeline ödediği paradan daha fazla. TRT yönetimi, halkın parasını devletin kaynaklarını çarçur ediyor. Zaten kime hizmet ettiği bilinen TRT’yi halkımıza bir kez daha şikayet ediyorum.”