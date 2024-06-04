Hastanenin yıkılış sürecinden itibaren mücadele ettiklerini ifade eden Tahtasız, mevcut eski binanın güçlendirileceğini belirterek “17 bin 659 metrekare alanda bulunan ve 185 yatak kapasitesi olan mevcut bina güçlendirilecek. Yapımına başlanan ek binada ise 51 poliklinik, 6 ameliyathane, 24 yetişkin yoğun bakım, 6 yeni doğan yoğum bakım, 16 acil müşahede yatağı ve 3 TDL odası ile birlikte toplam 234 yatak kapasitesine sahip olacak. 730 milyon TL bedelle ihale edilen hastane inşaatı şayet tasarruf tedbirlerine takılmadan ödemeler yapılırsa 700 gün içerisinde hatta daha kısa zamanda buranın bitirileceğinin müjdesini verdiler.



Burayı yıllarca dile getiren siyasilere, çorum halkına ulusal ve yerel basının temsilcilerine teşekkür ederim” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Müdürü Sedat Yılmaz, “Yapılan binada 6 adet ameliyathane, 3 adet 30 yataklı nitelikli yoğun bakım, poliklinikler ve aciller yeni yapılan kısımda olacak. Eski devlet hastanesini güçlendirme yaparak 185 yataklı oda kazandırıp hastaneyi nitelikli hale getireceğiz” dedi.