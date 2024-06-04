Çorum Memur-Sen Başkanı tarafından yapılan açıklamanın tamamen kamu çalışanlarının aklıyla oynamak anlamına geldiğini dile getiren Türk Kültür Sanat-Sen İl Temsilcisi Oktay Özdemir kendi iş kollarında yetkili sendika olduklarını hatırlattı.

Oktay Özdemir, “Bu açıklama tamamen kamu çalışanlarının aklıyla oynamaktır. Bu açıklama imza altına alınan tutanakları dikkate almayıp, algı oluşturmaktır. Sayın başkan bilerek ve isteyerek böyle bir açıklamayı yaparak kamu çalışanlarının yüzüne nasıl bakacaktır? İmza altına aldığımız tutanağı tekrar incelemesini talep ediyoruz. Çok zor değil gerçekten, iş kolumuzda hangi sendikanın yetkili olduğunu görmek. Çünkü yetkili sendika tespiti her yıl sendika temsilcileri tarafından imza altına alınan tutanaklar ile belirlenir” dedi.

“ALGI İLE DEĞİL, RESMİ

RAKAMLARLA YETKİLİYİZ”

Oktay Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Kültür Sanat-Sen 52 üyesiyle Çorum’da yetkili sendika olmuştur. En yakın sendikanın 2 katı üyesi vardır. Türk Kültür Sanat-Sen olarak, gücümüzü inandığımız değerlerden, verdiğimiz mücadeleden, büyük teşkilatımızdan ve bize gönül bağı ile bağlanmış üyelerimizden alıyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha hak arama mücadelemize emek ve gönül veren, bu başarıyı ortaya koyan temsilcilerimize, İlkeli ve onurlu duruşun simgesi olan bütün üyelerimize teşkilatım adına can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Var olsun Türkiye Kamu- Sen. Var olsun Türk Kültür Sanat-Sen”

Editör: HABER MERKEZİ