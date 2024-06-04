Geçtiğimiz günlerde kuruluşunu tamamlayan Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD) Başkanlığına Eyyüp Pehlivan getirilirken, Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Eyyüp Pehlivan (Umut Otomotiv), Adem Kellegöz (Adm Otomotiv), Halil Bekler (Aydın Oto), Mustafa Evcimen (Çözüm Oto Gaz), Emre Özbüğrü (Hunter Rot Balans), Habil Kır (Beyinci Oto Elektronik) ve Ferhat Özçetin (Ferhat Motor Yenileme)”

EYYÜP PEHLİVAN: “TEK

YÜREK İLERLEYECEĞİZ”

ÇOSAD Başkanı Pehlivan, etkileri daha da derinleşen küresel ekonomik çalkantılar, iklim değişikliği, çevresel sorunlar gibi zorluklara işaret ederek, sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğine ve dayanışmaya vurgu yaptı.

Eyyüp Pehlivan; “Günümüzün ve geleceğin olası sorunlarına dikkat çekebilmek amacıyla ÇOSAD ın ana temasını 'Birlik ve Beraberlik' olarak belirledik. Oto Satış Sonrası Hizmet Sektörü, yerel gücü yanına alarak yenilenmeye ve yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Tedarikte dışa bağlılık, artan maliyetler ve gün geçtikçe derinleşen tedarik zincirinde ki aksamalar, sektör olarak birlikte atmamız gereken adımları ele almayı mecbur kılmıştır. Belirlenecek ortak hedeflere tek yürek ilerleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

“DAHA GÜÇLÜ BİR İLETİŞİME VE

İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Pehlivan, teknoloji ve savunma sanayisi kadar üretim ve lojistik alanlarında sürdürülebilirliği sağlayabilmek için geleceğimizi yeniden şekillendirmenin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Tüm aşamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Pehlivan şöyle konuştu: "Üretimden nihai tüketiciye uzanan süreçleri gözden geçirerek ve gereken önlemleri alarak yeni stratejiler oluşturmalıyız. Rekabetin yoğun olduğu sektörümüzde, Bugüne kadar sektörün tüm tarafları kendi iç işleyişine odaklandı. Herkes kendi stratejisini belirledi, adımlar attı. Hepsi birbirinden kıymetli işlerdi. Başarı hikayelerine tanıklık ettik. Ancak artık tek yürek olma vakti. Daha güçlü iletişime ve iş birliğine ihtiyacımız var. Eğer bugünden geleceğe yönelik adımlar atmaz, ortak hedeflere yürümez, olası sorunları öngörmez, tüketicilere alınması gereken tedbirleri sunmaz ve daha şeffaf olmazsak, gelecekteki hedeflere ulaşmamız bir hayal olur. Biz bir olduğumuzda, gelecek bizim olur, bereket bizim olur, fırsatlar bizim olur; birlikte olduğumuzda başarı da bizim olur. Çorum sanayisinin oto tamir bakım ve yedekleri tedarikin de hizmet veren tüm sanayicilerimizi ÇOSAD çatısı altında birlik ve beraberliğe davet ediyorum”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ