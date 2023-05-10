İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı’yı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet eden Tahtasız ve beraberindekiler, daha sonra kurum personelini ziyaret ederek hayırlı mesailer ve işlerinde kolaylıklar diledi.

Tahtasız ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için 14 Mayıs seçimlerinde destek talep etti.

Ziyaretler sırasında Millet İttifakı’nın sağlık alanında yapacağı çalışmalar ele alındı.

Ziyarette Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız’a; DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyeleri Didem Tokgöz, Erkan Özbal ile parti yöneticileri; Ferda Suiçmez, Burhan Erdem, Ertuğrul Demiran ve Tuncay Polat da eşlik etti.

(Haber Merkezi)