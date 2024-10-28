Maliyetler geçen yıla göre ikiye katlarken, 16 polar üstü pancar için ton başına 2350, 16 polar altı için ton başına 1800 ila 2000 lira arasında açıklanan pancar alım fiyatı çiftçinin mağduriyetini katladı.

“KARNIMIZ DOYMUYOR”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Üyük Köyü’nde pancar sökümü yapan üreticilerle bir araya geldi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a dertlerini döken çiftçiler, şunları söyledi:

“Bu fiyatlar bizi kurtarmıyor. Bir işçinin yevmiyesi 800 lira. Ben bu sene çiftçi olarak değil de işçi olarak çalışsaydım çok güzel para kazanırdım. 20 dönüm soğan ektim. İşçiye 200 bin lira verdim. Bu sadece işçi masrafı. Gübresi, mazotu, ilaç parası, sulama gideri hariç. Açıklanan bu fiyatlarla külliyen zarardayız. Verim de düşük. Biz ürünün her türlü bakımını yaptık, bol bol suladık ancak 16 polar yakalamamız çok zor. İki sefer dolu yağdı. Pancarların şeker oranı düştü. Ürünü tarlada kalmasın diye mecburiyetten söküyoruz. Bir de kota sorunu var. Kotayı aşarsanız pancarı daha ucuz fiyattan alıyor. Ama kotayı yakalayamazsan prim alamıyorsun. Çiftçiyiz ama karnımız doymuyor. Gübrenin parasını mı karşılayayım. Mazotun parasını mı karşılayayım.”

“ŞEKER VATANDIR SATILAMAZ” DEMİŞTİK

Şeker Fabrikaları özelleştirilirken Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok direndiklerini, mitingler düzenlediklerini hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, gelinen noktada çiftçinin özelleştirilen şeker fabrikalarının insafına bırakıldığını söyledi. Çiftçi için doğal afetlerin yanında fiyat açısından da bu yılın kara bir yıl olduğunu vurgulayan Mehmet Tahtasız, “Çorum da pancar sökümü başladı. 16 polar olan ürünün fiyatı 2350 lira civarında. Ancak 16 polar ürün de zor. 16 poların altında da 1800-2000 arası fiyat veriliyor. Buğdaydan, ayçiçeğinden, soğandan, patatesten ve diğer ürünlerden zarar eden çiftçi düşük fiyat nedeniyle pancardan da zarar ediyor. Şeker fabrikaları özelleştirilirken şeker vatandır satılamaz dedik. Ama dinlemediler ve bugün özel sektörün eline kalan çiftçilerin durumu belli. Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 1’i çiftçiye destek olarak verilmeli ama verilmiyor. Şans oyunlarından alınan vergilerde yarı yarıya indirim yapıyor ama çiftçiye destek vermiyor” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ