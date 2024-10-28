Çorum Şehir Stadyumu’nda görme engellilerin protokol ile maç yapmasıyla başlayan program akşam saatlerinde Şehitler Parkı’nda motosiklet kulübünün de katılımıyla “Neşeli Günler” filmini izledi. Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri ve ailelerinin yanı sıra Çorum Motosiklet Kulübünün de katıldığı programda engelli bireyler gönüllerince eğlendi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları ve TRT Spor ekibi de katıldı. Veli Paşa Kahvecisi tarafından engelli bireylere ve ailelerine çeşitli ikramlarında sunulduğu programın sonunda engelli bireyler gönüllerince eğlendi.

Programın ikinci gününde ise özel bireyler Çorumlu Obası’nda bir araya geldi. Obada geleneksel kıyafetlerle ata binen engelli bireyler daha sonra ise okçuluk ve ebru sanatında hünerlerini sergilediler. Programın düzenlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren aileler Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR