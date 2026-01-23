Fen Lisesi Bölgesi'nde son dönemlerde hızlı yapılaşma dikkat çekerken, vatandaşlar kaldırımların da bir an önce yapılması talebinde bulunuyor.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan Esra hanım, Fen Lisesi Caddesi'nde yer alan kaldırıma kaldırım taşı döşenmediğini ve mağdur olduklarını dile getirdi. "Bu kaldırım aylardır bu halde. Kimse ilgilenmedi, bütün mahalle şikayetçiyiz" diyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kaldırım taşlarının belli bir yere kadar döşendiği devamının ise yarım kaldığı görülüyor.

Mahalle olarak durumdan şikayetçi olduklarını dile getiren vatandaş, Belediye'den kaldırımlarının yapılmasını talep etti.