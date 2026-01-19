Çorum FK taraftarları, Çorum Şehir Stadyumu’nda satılan yiyecek ve içecek fiyatlarının yüksek olmasından dert yanıyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Cuma günü sahasında Adana Demirspor’u konuk ettiği karşılaşmada, özellikle çay fiyatının 25 TL olması tepki çekti.

Buz gibi soğukta takımını desteklemek için stada gelen taraftar stadyum içerisindeki çay, su, simit ve çekirdek fiyatlarının yüksek olmasından dert yandı.

Bilet fiyatlarının kale arkası ve maraton tribünlerinde 5 TL olmasına rağmen, bir bardak çayın 25 TL’ye satılmasının kabul edilemez olduğunu savunan taraftarlar, "Şu soğukta kış gününde bir bardak çayın 25 TL olması normal mi? Bu fırsatçılık değil mi?" diye sordu.