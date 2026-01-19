Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sorduğu sorulara gelen yanıtları Çorum kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Çorum’a yeni bir çevreyolu yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

DEĞERLENDİRME DEVAM EDİYOR

“Çorum Çevre Yolu; Samsun-Çorum-4. Bl. Hd. Devlet Yolu Çorum Şehir Geçişi için kuzey ve güney olmak üzere iki alternatif çevre yolu güzergahı kılavuz plan çalışması yapılmış olup değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.”

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Tahtasız ise “Sanayisi ve nüfusuyla gelişen Çorum’a mevcut çevreyolu artık yetmemektedir. Mevcut çevre yolu gerek şehir içinde kaldığından gerekse artan araç trafiğini kaldıramadığından dolayı Çorum için yeni bir çevre yolu olmazsa olmazdır. Çorum’un öncelikli ihtiyaçlarından biri olan yeni çevreyolunun yapılması için gündemde tutmaya ve takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

