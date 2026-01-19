Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi hakkında sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Başhekimlik polemik değil, çözüm üretme makamıdır” dedi.

Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi hakkında sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Saatcı, son günlerde kamuoyunda oluşturulmak istenen “yanlış, eksik ve algı amaçlı” paylaşımları hayret ve esefle takip ettiklerini ifade etti.

Başhekimin görevine son derece hâkim, çalışkan ve insan ilişkileri güçlü bir yönetici olduğunu vurgulayan Saatcı, “Başhekimimiz, ekip ruhunu bilen ve Çorum’da sağlık hizmetlerine ciddi katma değer sağlamaya çalışan bir yöneticidir. Bugüne kadar siyasi polemiklerin değil, hizmetin ve sağlık kalitesinin tarafında durmuştur” dedi.

Başhekimin kurum yönetiminde kişisel temas beklentileri yerine mevzuat, randevu sistemi ve kurumsal işleyişi esas aldığını belirten Saatcı, bunun bir kamu yöneticisinin sergilemesi gereken en doğru ve adil yönetim anlayışı olduğunun altını çizdi.

Bazı çevrelerin gerçeklerle ilgisi olmayan söylemlerle başhekimi yıpratmaya çalıştığını kaydeden Saatcı, bu tür girişimlerin ne Çorum halkına ne sağlık çalışanlarına ne de sağlık hizmetlerine katkı sunduğunu belirtti. Saatcı, “Aksine bu tür haberler, sağlık emekçilerinin motivasyonunu bozmayı, kurumsal güveni zedelemeyi ve algı üretmeyi amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Başhekimlik makamı polemik üretme değil, çözüm üretme makamıdır” diyen Saatcı, başhekimin bu görevi liyakati, özverisi ve başarısıyla yürüttüğünü söyledi.

Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak başhekimin yanında olduklarını vurgulayan Saatcı, “Kurumlarımızı yıpratmaya yönelik her türlü algı operasyonunun karşısındayız. Sağlık hizmetinin siyasete ve dedikoduya alet edilmesini asla kabul etmiyoruz. Çorum’da sağlık hizmetleri bugün dünden daha güçlüdür. Algıyla değil, gerçeklerle; polemikle değil, hizmetle konuşulmalıdır” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR