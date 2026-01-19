AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Fen Lisesi, Spor Lisesi ve çeşitli okul projelerine yönelik eğitim ve spor yatırımlarının ihale takviminin netleştiğini açıkladı.

Çorum’un eğitim ve spor alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlanan yatırımların ihale aşamasına geldiğini duyuran Ahlatcı, Fen Lisesi ve Spor Lisesi projeleri başta olmak üzere il genelinde nitelikli ve çağın gereklerine uygun eğitim yapılarının hayata geçirileceğini belirtti.

Yapılacak yatırımların çocukların hem akademik hem de sportif gelişimini destekleyecek şekilde planlandığını vurgulayan Ahlatcı, projelerin uzun vadede Çorum’un eğitim altyapısına kalıcı katkılar sağlayacağını ifade etti. Okul ziyaretleri sırasında öğrencilerden gelen taleplerin dikkate alındığını belirten Ahlatcı, “Çocuklarımızın bu isteklerini yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

İHALE TAKVİMİ AÇIKLANDI

Ahlatcı tarafından paylaşılan bilgilere göre Şehit Fatih Tekin Meslek Eğitim Merkezi Atölyesi ihalesi, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi 250 kişilik spor salonu ihalesi ve Spor Lisesi’nin 250 kişilik spor salonu ihalesinin 11 Şubat 2026’da saat 10.30’da, Tanyeri İlkokulu ihalesinin ise 16 Şubat 2026’da saat 10.30’da yapılacağını bildirdi.

Eğitim ve spor alanında yürütülen bu yatırımların Çorum için büyük önem taşıdığını dile getiren Ahlatcı, projelerin tamamlanmasıyla birlikte modern, donanımlı ve güvenli eğitim ortamlarının öğrencilerin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi