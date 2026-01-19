2026 yılı kamu yatırım programı kapsamında Çorum–Kırıkkale (Delice) Hızlı Tren Hattı için 26 milyar 438 milyon 123 bin TL kaynak ayrıldığı açıklandı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’nda hızlı tren hattına ayrılan kaynağın, Çorum’un geleceği adına tarihi bir eşik olduğunu ifade etti.

Milletvekili Ahlatcı, Ankara’da yürütülen temas ve takip sürecine de dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’nda Kırıkkale (Delice) – Çorum Hızlı Tren Hattı için ayrılan 26,4 milyar TL’yi aşan kaynak, bu yatırımın devletimizin öncelikleri arasında açıkça yer aldığını göstermektedir. Ankara’da, şehrimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor; Çorum’umuzu geleceğe taşıyacak bu büyük yatırımın her aşamasını titizlikle izliyoruz. Bu güçlü bütçe sayesinde yapım çalışmaları planlı, hızlı ve kesintisiz şekilde ilerleyecektir.”

Hızlı tren hattının Çorum’un sanayi üretim gücünü, ticaret ve lojistik kapasitesini, turizm hareketliliğini, sosyal ve ekonomik yaşamını doğrudan etkileyecek stratejik bir kazanım olduğunu kaydeden Ahlatcı, “Başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere üretim ve ihracat yapan firmalar için önemli avantajlar sunacak olan hızlı tren hattı, Çorum’u Anadolu’nun üretim, ticaret ve ulaşım ağlarıyla daha güçlü şekilde buluşturacak” dedi.

Milletvekili Ahlatcı, hızlı tren yatırımının gençlerin ve vatandaşların şehirler arası erişimini kolaylaştıracağını belirterek, “Bu yatırım, Çorum’un kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Hızlı tren, sadece bir ulaşım hattı değil; Çorum’un geleceğine yön veren güçlü bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Hızlı trenin Çorum’u ulaşımda, ekonomide ve sosyal yaşamda yeni bir seviyeye taşıyacağını belirten Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve tüm yetkililere şahsım ve Çorum adına teşekkür ediyorum. Bu yatırım, Çorum’umuzun geleceğine yapılan tarihi bir katkıdır ve şehrimizi çok daha güçlü bir konuma taşıyacaktır” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi