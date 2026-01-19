Yönetmenliğini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Diren’in üstlendiği 'Baletler Köyü' belgeseli; 2025 film sezonunda ulusal ve uluslararası festivallerde kazandığı 15 ödülle yılın en çok ödül alan kısa belgeseli oldu.

Çorum’un Başpınar Köyü’nün sıra dışı hikâyesini anlatan 'Baletler Köyü' belgeseli ayrıca 25 farklı festivalde gösterim şansı yakalayarak geniş bir uluslararası izleyici kitlesine ulaştı. Anadolu’nun küçük bir köyünden çıkıp Devlet Opera ve Balesi sahnelerine uzanan 13 baletin gerçek yaşam öyküsünü etkileyici bir dille anlatan belgesel, kısa sürede katıldığı uluslararası festivallerden birçok ödülle dönerek, 2025’in en başarılı kısa belgeseli unvanını elde etti. Filmin ulaştığı ödül ve gösterim istatistikleri, araştırmacı Hayri Çölaşan tarafından derlendi. Yoksulluk, toplumsal önyargılar ve zorluklar karşısında sanata tutunmanın mümkün olduğunu gözler önüne seren yapım, kısa sürede katıldığı festivallerden birçok ödülle dönerek 2025’in en başarılı kısa belgesellerinden biri olarak öne çıktı. 'Baletler Köyü', Yunanistan Uluslararası Film Festivali’nden Onur Ödülü, Makedonya Sanat Film Festivali’nden 'En İyi Kısa Belgesel' ödülü gibi prestijli başarıların yanı sıra 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde 'En İyi Kısa Belgesel', Karadağ MOD Fest Podgorica’da 'En İyi Film' ve Düzce Konuralp Film Festivali’nde 'belgesel' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Uluslararası festival yolculuğunu sürdüren film, ABD’de Cranford Film Festivali, Authentic Global Film Awards ve Emberlight International Film Festival ile Fransa’daki SEE Film Festival’in resmi seçkilerinde yer aldı; Arnavutluk’taki Tirana Mediterranean Film Festival’de ise finalist oldu. Belgeselin gördüğü yoğun ilgiye ilişkin değerlendirmede bulunan yönetmen Fatih Diren, filmin yalnızca Türk sinemasını değil, Anadolu’dan çıkan samimi ve ilham verici hikayeleri de dünyaya taşıma gücünü kanıtladığını söyledi. Diren; "Film Çorum’un, Başpınar Köyü’nün ve ülkemizin adını dünya çapında duyurdu. Rusya’da filmi izleyen izleyiciler ‘Bu gerçek bir hikaye mi?’ diye sordu. Gerçekten çok ilginç ve etkileyici bir hikaye" ifadelerini kullandı.

Belgeselin başarısı, aynı hikaye evreninde uzun metraj kurmaca bir film projesini de gündeme getirdi. Yönetmen Diren, belgeselde anlatılan gerçek yaşam öykülerinden yola çıkarak dramatize edilmiş bir sinema filmi yapmayı hedeflediklerini belirterek, bu tür bir projenin ciddi bir bütçe ve yapımcı desteği gerektirdiğini, hikayeye ilgi duyan yapımcılarla çalışmak istediklerini de dile getirdi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı