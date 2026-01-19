Çorum’un yıllardır trafik yükünü taşıyan ve çözüm bekleyen en kritik noktalarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı’nın 2026y yılı yatırım programına alındığı açıklandı. Toplam 226 milyon 804 bin TL bedelli dev projenin ihalesinin bu yıl içerisinde yapılacağını ve ardından yapım sürecine başlanacağı bildirildi.

Özellikle yoğun saatlerde kazalara ve ciddi trafik sıkışıklığına neden olan İlim Yayma Kavşağı’nın bu yatırımla birlikte Çorum’a yakışır, modern ve güvenli bir ulaşım aksına dönüşeceği kaydedildi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, İlim Yayma Kavşağı’nın programa alınmasının şehir adına çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hemşehrilerimizin uzun süredir haklı olarak şikâyetçi olduğu İlim Yayma Kavşağı, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’na alınmıştır. İhalesi bu yıl yapılacak, ardından inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Bu düzenleme ile trafik güvenliği sağlanacak, kazaların önüne geçilecek ve şehir içi ulaşım ciddi anlamda rahatlayacaktır.

Yapılacak bu yatırımla birlikte yalnızca bir kavşak düzenlemesi değil; can güvenliği, zaman tasarrufu ve şehir estetiği de Çorum’a kazandırılmış olacak. İlim Yayma Kavşağı, şehrin ulaşım altyapısında kilit bir nokta olarak yeniden şekillenecek.”

Ankara’da Çorum adına yürütülen takip ve temaslara da dikkat çeken Ahlatcı, “Ankara’da, kıymetli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor; Çorum’umuza değer katacak yatırımların hayata geçmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Ulaşım yatırımları; ticaretin, sanayinin ve günlük yaşamın temelidir. 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı ile Çorum’un her noktasında yol güvenliği ve ulaşım kalitesi artacaktır.

Bu önemli yatırımın Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi