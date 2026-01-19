Rusya ve Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Çorum'da kar yağışı bugün de aralıklarla devam edecek. 9 kente ise sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklıkları bugün de tüm yurtta mevsim normallerinin altında seyredecek. Marmara ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek.

ÇORUM'DA HAVA NASIL?

Çorum'da bugün de kar yağışı sürecek. Hava sıcaklığı -1 -6 derece aralığında olacak. Kar yağışı bugün de aralıklarla devam edecek.

PERŞEMBE YAĞIŞ GELİYOR

Kentte yarın sisli bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık ise sıfırın altında 6 derece olacak. Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava öngörülürken en düşük sıcaklık sıfırın altında 7 derece olacak. En yüksek sıcaklık ise 2 derece...

22 Ocak Perşembe yağış yeniden ilimize gelecek. Kentte en düşük sıcaklığın -3 olması ve karla karışık yağmur bekleniyor.

9 KENTE KUVVETLİ KAR UYARISI

MGM; Kastamonu, Bartın, Sinop, Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'a sarı kodla kuvvetli kar uyarısı yaptı.