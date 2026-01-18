Çorum'da Hasan Bulut (68) ile Satı Bulut’tan (64) haber alamayan kızları, kontrol etmek için gittiği evde anne ve babasının tüfekle vurulmuş cansız bedeni ile karşılaştı.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48. Sokak'ta yaşanan olayda Hasan Bulut’un olaydan önce kızını arayarak eşiyle tartıştığını ve eşini öldüreceğini söylediği, kızının eve geldiğinde anne ve babasını silahla vurulmuş halde bulduğu öğrenildi.

Hasan Bulut’un şizofreni ve Alzheimer hastası olduğu bilgisine ulaşıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başlarından vurulan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri evde yapılan çalışmanın ardından cenazeler otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.