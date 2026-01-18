Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde’de seyir halinde olan A.A. (16) idaresindeki 19 AGS 041 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak’tan çıkan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.A. ile yolcu olarak bulunan E.B. (17) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kaçan otomobil ve sürücüyü yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.