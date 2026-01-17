Edinilen bilgilere göre, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 4. Sokak’ta yaşayan Teslime Yosul’u sabah saatlerinde hareketsiz halde bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yosul’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından, Yosul’un cenazesi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.