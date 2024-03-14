Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, emekliler arasındaki maaş adaletsizliklerini giderecek Kanun Teklifini Meclis’e sundu. CHP Milletvekili Tahtasız’ın 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi yasalaştığı takdirde özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların İntibak’ı sağlanmış olacak ve emekli maaşları arasındaki adaletsizlikler büyük ölçüde giderilmiş olacak.

Türkiye’de sayıları 16 milyonu aşan emeklilerin açlık sınırının altında bir maaşla geçinmek zorunda bırakıldığını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ikinci baharlarını yaşaması gereken emeklilerin ciddi bir geçim sıkıntısı çektiklerini vurguladı.

Emeklilerin yaşam standartlarının mutlaka yükseltilmesi gerektiğini belirten CHP Milletvekili Tahtasız, şunları söyledi:

MAAŞLAR AÇLIK SINIRININ ALTINDA

“Türkiye’de emekli olanlar, insanca yaşayamadıkları için tam dinlenecekleri yaşlarda ya bazı özel kurumlarda çalışmak ya da serbest bir iş yapmak zorunda kalıyor. Sosyal güvenlikle ilgili açıkların artması gerekçe gösterilerek, emeklilik koşulları devamlı ağırlaştırılırken, emeklilerimizin aldıkları maaşlar da günümüz ekonomik koşullarında sürekli eriyor. Emeklilerimiz açlık sınırının altındaki maaşlarla geçinmek zorunda bırakılıyor. Bugün ülkemizde 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar olmak üzere üç farklı sistem uygulanıyor. Bu üç sistem arasında çok ciddi gelir adaletsizliği var. Bu farklı sistemler nedeniyle maaşlar arasında ciddi uçurumlar var. Verdiğimiz kanun teklifi ile emeklilerimiz arasındaki gelir adaletsizlikleri ciddi oranda giderilmiş olacak. 2008 sonrası için çalıştıkça düşen emekli aylıkların düşmesinin önüne geçilmiş olacak.”

10 MİLYON İNTİBAK MAĞDURU FAYDALANACAK

5510 Sayılı Kanun’da yapılacak değişiklikle herkesin hak ettiği aylığı alacağını ve eşitsizliklerin ortadan kalkacağını kaydeden Mehmet Tahtasız, düzenlemeden işçilerin, Bağkurlular’ın ve 01.10.2008 sonrası işe giren memurların faydalanabileceğini ifade etti.

Yüzde 30 olan güncelleme katsayısının yüzde 100’e çıkarılması ve aylık bağlama oranının yüzde 70’e çıkarılmasını öngören Kanun Teklifi’ni Meclis’e sunduğunu açıklayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bugün Türkiye’deki emekli sayısı 16 milyonu aştı. Bu Kanun Teklifi’nin yasalaşması halinde 2000 yılı sonrası emekli olan 10 milyona yakın İntibak mağduru bu düzenlemeden faydalanmış olacak. Güncelleme katsayısı yüzde 30’dan yüzde 100’e çıkacak. Böylece kök maaşı 9 bin lira olan bir emeklinin maaşı yaklaşık 30 bin lira olacak. Sayın Cumhurbaşkanı 2024’ü Emekli Yılı ilan etmişti. İşte kendisine bir fırsat. Bu kanun teklifini onaylasınlar emekliler bayram etsin” diye konuştu.

Editör: UĞUR GÖRKEM