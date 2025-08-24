CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Arca Çorum FK’nın Sarıyer’le Çorum Şehir Stadı’nda oynadığı ve son dakika penaltı golüyle 2-1 kazanarak Süper Lig’e yükselme yolunda 3’te 3 yaptığı maçtan sonra yaptığı açıklamada, teknik heyet ve futbolcuları kutladı.

Tahtasız, “Her adımınız Süper Lig yolunda bir iz bırakıyor” ifadelerini kullandığı açıklaması şöyle: “Sahamızda gösterdiğiniz mücadele, azim ve takım ruhuyla SMS Grup Sarıyer karşısında elde ettiğiniz galibiyet, sadece bir maç kazanmak değil; Çorum’un yüreğini sahaya taşımaktı.

Arca Çorum FK’nın değerli futbolcularını ve teknik heyetini yürekten tebrik ediyorum. Her adımınız Süper Lig yolunda bir iz bırakıyor. Bu şehir sizinle gurur duyuyor!

Emin adımlarla, inançla, birlikte zirveye.”