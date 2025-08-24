Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, son dakika penaltı golüyle 2-1 kazandıkları Sarıyer maçından sonra yaptığı açıklamada, golü yedikten sonra mücadeleyi bırakmamalarının 3 puan getirdiğini ifade etti.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arca Çorum FK’mız, evimizde, güçlü rakibi Sarıyer karşısında altın değerinde bir 3 puan alarak hepimizi mutlu etti.

İlk yarısında oyun hakimiyetinin tamamıyla bizde olduğu bu maç, ligdeki rakiplerimizin kalitesinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Basit bir kademe hatasından golü yedikten sonra mücadeleyi bırakmamak 3 puanı getirdi.

Geçen hafta, ‘bu sezon her maç final maçı niteliğinde’ demiştim. Bu özveriyi devam ettirdiğimiz müddet hedefimize ulaşacağız. Birlikte başaracağız, Arca Çorum FK şampiyon olacak İnşallah.

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve müthiş taraftarımızı tebrik ediyorum. Şimdi haftaya Ankara'da oynayacağımız Keçiörengücü maçına odaklanma zamanı. Biz bu sene şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.