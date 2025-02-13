Milletvekili Mehmet Tahtasız bu ay 15’nci halk buluşmasında vatandaşlarla biraraya gelerek hem sorunlarını dinledi hem de partisi tarafından başlatılan üye kayıt kampanyasına katılan yeni üyelere rozet taktı.

Zam ve zulüm iktidarına hep birlikte “Kırmızı Kart” gösterdiklerini dile getiren Milletvekili Tahtasız, halk buluşması ile ilgili yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi:

“Genel Başkanımız Özgür Özel’in tarihi çağrısı ile partimize üye olanların rozetlerini taktık. Aramıza yeni katılan üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Birleşe birleşe kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Emekliyi, çiftçiyi, işçiyi, memuru, sanayiciyi perişan eden bu iktidarı hep birlikte göndereceğiz. Bu bozuk düzene hep birlikte son vereceğiz”

Editör: HABER MERKEZİ