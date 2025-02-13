Cumhuriyet Halk Partisi Samsun’un Havza İlçesi’nde geniş katılımlı bir miting yapacak.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek 21 Şubat 2025 Cuma günü saat 14.00’de Havza’da düzenlenecek olan mitinge tüm Çorumluları davet etti.

CHP Grup Başkan Vekili Ankara Milletvekili Murat Emir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın katılımı ile Havza’da Emekliye ve Emekçiye Sefalet Maaşı Verenlere, Çiftçiyi ve Esnafı Ezenlere KIRMIZI KART demek miting düzenleneceğini dile getiren Özdağ, CHP’lileri mitinge davet etti.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz da nazik ziyareti için Mehmet Özdağ’a teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ