CHP Çorum Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim öncesi AFAD’ı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ziyaret etti.

AFAD personeli ile sohbet eden Tahtasız, hizmet binasının sağlam olmadığını, olası bir depremde yıkılabileceğini ifade ederek, “Millet İttifakı iktidarında AFAD’ın hizmet binasını yenileyeceğiz. Çok önemli bir görevi yerine getiren, hayat kurtaran AFAD görevlilerinin daha modern ve sağlam bir binaya ihtiyacı var. Ülkemizde 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan, onbinlerce insanımızı kaybettiğimiz depremde bir kez daha gördük ki binaların sağlamlığı çok önemli. Ancak ne yazık ki enkaz altından binlerce hayat kurtaran AFAD’ın kendi binası sağlam değil. İktidarımızda yapacağımız ilk işlerden biri de Çorum AFAD çalışanlarını riskli binadan kurtarmaktır” diye konuştu.