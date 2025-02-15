CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önceki gece 02.35’te Türkiye Adalet Akademisi Kanun teklifi ve Uluslararası Anlaşmaların görüşmelerinin tamamlandığını duyurarak hazırlanan teklifin AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek kanunlaştığını vurguladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tahtasız: “Türkiye Adalet Akademisi kurulmasına yönelik kanun teklifine ret oyu verdik. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan bir iktidarın, bağımsız, tarafsız ve nitelikli bir yargı hizmeti verecek Adalet Sistemi oluşturması mümkün olmadığı için kanun teklifine “HAYIR” oyunu kullandık.

Adaleti bitiren iktidar, olmayan adaletin akademisini kuracak! Siz önce bu ülkede hakkı, hukuku, adaleti sağlayın! Gazetecileri, milletvekillerini, akademisyenleri ve belediye başkanlarını haksız yere tutuklamaktan vazgeçin. Haksızlığa, hukuksuzluğa dur demek için mücadelemiz sürecek. Ne zaman ki bu iktidar gidecek, Türkiye’ye adalet gelecek” görüşlerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi