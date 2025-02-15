Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu dönüşü uçakta gazetecilere gerçekleştirdiği açıklamalarla gündemde. Erdoğan, Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını açıkladı.

MANİSA VE SAMSUN'A DEV YATIRIM! HANGİ MARKALAR GELİYOR?

Erdoğan' yaptığı açıklamada, Çinli otomotiv devlerinin Manisa ve Samsun'da fabrika kuracağını açıkladı.. Erdoğan, markaların isimlerini doğrudan telaffuz etmese de, kulislerde konuşulanlar ve mevcut gelişmeler ışığında şunlar söylenebilir: Manisa: BYD Rüzgarı! Cumhurbaşkanı'nın "Çinli bir firmayla anlaştık. Manisa'da fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık." sözleri, BYD'nin Manisa'daki yatırımını doğruladı. BYD'nin Manisa'daki fabrikayı bitirmek üzere olduğu biliniyor. Samsun: Chery mi Geliyor? Erdoğan'ın "Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var." ifadesi, uzun süredir konuşulan Chery'nin Samsun'a fabrika kuracağı iddialarını güçlendirdi. Bu açıklama, Chery'nin Samsun'daki yatırımının kesinleştiği şeklinde yorumlanıyor.

NEDEN MANİSA VE SAMSUN?

Peki, Çinli devler neden Türkiye'yi tercih etti? Manisa ve Samsun neden seçildi? İşte nedenler...

Stratejik Konum: Türkiye, Avrupa ve Asya arasında stratejik bir köprü konumunda. Bu, Avrupa pazarına erişim için büyük bir avantaj sağlıyor.

Geniş İç Pazar: Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla büyük bir iç pazara sahip.

Teşvikler: Türkiye Cumhuriyeti, yatırımcılara cazip teşvikler sunuyor.

Kalifiye İş Gücü: Türkiye'de otomotiv sektöründe deneyimli ve kalifiye iş gücü bulunuyor.

REKABET ARTACAK MI?

Erdoğan'ın açıklamaları, yerli otomobilimiz TOGG'un geleceğiyle ilgili de merak uyandırdı. Çinli devlerin gelişiyle Türkiye otomotiv pazarında rekabetin artacağı kesin. Ancak Erdoğan, TOGG'un başarısına güveniyor:

"TOGG BİZİM İÇİN BİR FİNAL DEĞİL, BİR BAŞLANGIÇ"

"TOGG'un iç piyasada yakaladığı başarıyı, otomotivdeki bu ivmeyi sürdürmekte kararlıyız." "Türkiye TOGG ile adeta dünyaya sesleniyor ve ‘Biz de varız, buradayız ve güçlüyüz’ diyor."