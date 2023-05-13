Mehmet Tahtasız, Millet İttifakı iktidarında 112 çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirileceğini, personelin daha iyi binalarda, daha huzurlu ve daha modern şartlarda hizmet vermesinin koşullarının oluşturulacağını söyledi.

112 personelinin taleplerini dinleyen CHP Milletvekili Adayı Tahtasız, “112 personelinin taban aylığı yükseltilecek, zam oranlarından daha iyi yararlanmaları sağlanacak. Pandemi döneminde ‘112 çalışanlarının hakkı ödenmez’ diyenler, ne yazık ki bu konuda ilerleme sağlayamadı. Millet İttifakı iktidarında 112 personelinin hak ve hukukunu koruyacağız, çalışma şartlarını iyileştireceğiz” dedi.

Yavruturna Mahallesi’nde hizmet veren 112 binasını da ziyaret eden Mehmet Tahtasız, “Millet İttifakı iktidarında 112’nin binası da yenilenecektir. Hayat kurtaran bu insanlarımızı riske atamayız” şeklinde konuştu.

Tahtasız’a 112 ziyaretleri sırasında; İl Başkan Yardımcıları Günsel Yetik Erlik, Feza Piroğlu ve Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal da eşlik etti.