Kent merkezinde Kale, Bahçelievler ve Gülabibey mahallelerindeki 5 adresten 22 Ağustos -14 Eylül tarihlerinde gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisinin G.S. (37) olduğunu belirledi.

G.S'nin, Amasya'dan Çorum'a seyahat ettiği şehirler arası otobüs, Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında durduruldu.

Aramada, G.S'nin üzerinden suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 240 lira para ile çalıntı cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise çok sayıda saat, çanta, kolye, küpe, bileklik, telefon, tablet, televizyon, ütü, dürbün, tespih, kadın iç çamaşırı gibi eşyalar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin kredi kartı kopyalamak, oto hırsızlığı, ikamet hırsızlığı gibi suçlardan 40 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 18 yıl hapiste kaldıktan sonra 2 ay önce denetimli serbestlik şartları uygulanarak tahliye edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.