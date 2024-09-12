Alınan bilgiye göre gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın korkuluk demirlerinden tırmanarak 1. katta bulunan daireye giren hırsız, evde bulunan yaklaşık 50 Bin Lira değerindeki altınları çaldı.

İkametlerine geldiklerinde dağınıklığı farkeden ev sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese karakol ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ekipleri tarafından ikamette detaylı inceleme yapılırken, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilen hırsızın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK