SOĞAN MAKİNESİNE ELİNİ KAPTIRDI!

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Şekerbey Köyü’nde soğan tarlasında çalışan Satı Ç.(58), soğan kesme makinesine elini kaptırdı.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 parmağı kopan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Satı Ç., hastanede yapılan müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

***

ELİNİ PERVANEYE KAPTIRDI 4 PARMAĞI KOPTU!

Alınan bilgiye göre bir un fabrikasında çalışan Emre K.(36), bir anlık dalgınlık sonucu elini vantilatöre kaptırdı.

Durumu farkeden diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Vantilatörün pervanesinin çarpması sonucu 4 parmağı kopan işçi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorlar tarafından yapılan müdahalenin ardından Emre K., Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.