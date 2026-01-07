Arca Çorum FK’nın ikinci yarı kadro planlamasında düşünülmeyen genç stoper Taha İbrahim Reçber’e takım bulması için izin verildiği açıklandı. Genç savunmacının kiralık olarak gönderileceği belirtildi.

Arca Çorum FK’da profesyonel olan 18 yaşındaki Taha İbrahim Reçber bu sezon ligde Sakaryaspor’la oynanan maçta 1, Türkiye Kupası’nda ise Kütahyaspor maçında 88, Alanyaspor maçında 90 dakika süre aldı. Genç stoper Kütahyaspor’a 1 gol attı.

Taha İbrahim, profesyonel futbolculuk kariyerinde kırmızı-siyahlı formayla 8 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.