Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Voleybol Grup Birinciliği Sinop’ta devam ediyor. B grubunda mücadele eden Özel Çorum Bahçeşehir Koleji ilk maçında Bartın temsilcisi Turgut Işık Spor Lisesi ile karşılaşan Bahçeşehir Koleji maçını 3-0 kazandı. Erkeklerde de B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi ilk maçında Çankırı Lisesi’ni 3-0 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yaptı.

Bahçeşehir’in kızları bugünü BAY geçerken, erkekler ise Sinop Fen Lisesi ile karşılaştı. Çorum temsilcisi bu maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Özel Bahçeşehir Koleji yarın son maçlarını da kazanması halinde grubunu lider tamamlayarak Türkiye yarı finallerine adını yazdıracak.