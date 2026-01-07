3.Lig 2.Grup lideri 12 Bingölspor, sezon başında Arca Çorum FK’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Berkay Arı ile yollarını ayırdı.

12 Bingölspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Berkay Arı’nın yanı sıra Umut Dilek, Muhammed Burak Çelik, Mahsum Kartal, Yiğit Köse, Ruhi Yıldız, Mehmet Çetin ve Faruk Öcal’ın sözleşmelerinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği belirtildi.

23 yaşındaki stoper Berkay Arı, 12 Bingölspor formasıyla 9 lig maçında 268 dakika, 2 Türkiye Kupası maçında ise 165 dakika süre aldı.

Arca Çorum FK’nın Berkay Arı ile ilgili tasarrufunun nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı.