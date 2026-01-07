İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvası’nda görev alan hakemler, Devane Sahası’nda gerçekleşen antrenman sırasında ziyaret edildi.

Ziyarete İl Genel Meclis Başkanı Muhammet Fatih Temur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan katıldı.

Heyeti, İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk karşıladı. Ziyaret sırasında, Köylerarası Futbol Turnuvası’nda görev alan hakemlere emek ve katkılarından dolayı teşekkür edilirken, turnuvada görev yapan hakemlere eşofman hediye edildi.