Çorum-Samsun Karayolu üzerinde seyahat eden sürücüler, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde teker teker durduruldu. Durdurulan araç sürücülerine ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik Başkan Vekili Erdal Kolaylı, Taksiciler, Servisçiler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Başkomiser Kazım Durmaz ve polis ekipleri tarafından leblebi ikram edildi.

Polis ekiplerinden ceza yazmasını bekleyen sürücüler, Ahilik leblebisi ikramı ile rahat bir nefes alarak yollarına devam ettiler. Araç sürücülerine Ahilik Leblebisinin yanı sıra Çorum ile ilgili tanıtıcı broşürler de verildi.

Leblebi ikramında bulunulan sürücülerin uygulamadan memnun kaldıkları gözlenirken, ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, tüm sürücülerin Ahilik Haftası'nı kutlayarak, kazasız belasız yolculuklar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi