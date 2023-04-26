STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Utku Doğan, Ömer Sözcü, Beran Yalçın

4.HAKEM: Bedirhan Efeakdoğan

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Süleyman Çağrı, Berk, Emre Biçer, Alihan, Ömer, Selahattin, Emirhan, Hüseyin Can (Dk.67 Mert Aktaş), Ahmet Onur (Dk. 62 Alper), İsmail (Dk.83 Hüseyin Direk), Murat Şamil

YEDEKLER: Enes, Ali, Aydın

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Ömer, Eren, Berkan, Alaaddin Abdulhalik, Mustafa, Furkan Çalışır, Kadir, İsmail (Dk.90+3 Bilge Kaan), Yavuz Burak (Dk. 87 Ramazan), Vedat (Dk. 57 Samet Can), Osman (Dk.57 Samet Can)

YEDEKLER: Furkan Akış, Nurullah İlhan, Ali Baran, Emre Okutan

SARI KARTLAR: Hüseyin Can, Selahattin, Mert Aktaş, Berk, Süleyman Çağrı, Alihan (Osmancık), Yavuz Burak (Sungurlu)

GOL: Dk. 26 Murat Şamil

Çorum’u, 2023-2024 Amatör Futbol Sezonunda düzenlenecek olan Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek takımı belirlemek üzere organize edilen baraj maçında, Sungurlu Belediye’yi 1-0 yenen Osmancık Belediye, aynı zamanda Süper Kupası’nın da sahibi oldu.

Bu sezon BAL’da Çorum’u temsil eden Osmancık Belediye ile 1.Amatör Küme şampiyonu Sungurlu Belediye arasında, dün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Ankara bölgesi hakemlerinden Utku Doğan’ın yönettiği maçın ilk yarısında Osmancık Belediye, ikinci yarısında ise Sungurlu Belediye üstündü.

İlk yarıyı 26.dakikada Murat Şamil’in attığı golle 1-0 önde kapatan Osmancık Belediye, ikinci yarıda oyunu kendi yarı alanında kabullenip, ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı.

Tüm hatları ile oyunu Osmancık yarı alanına yıkan ve sağlı sollu ataklarla gol arayan Sungurlu Belediye’nin 76.dakikada Yavuz Burak’la bir topu direkten döndü. Kaleci Burak Süleyman da yaptığı önemli kurtarışlarla Sungurlu ekibine gol şansı tanımadı ve karşılaşma Osmancık Belediyespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonucun ardından, Osmancık Belediyespor gelecek sezon da BAL’da Çorum’u temsil etme hakkı kazanırken, aynı zamanda ilk ‘Çorum Süper Kupası’nın da sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 26: Osmancık Belediye golü buldu. Sungurlu Belediye yarı alanının ortalarında, Hüseyin Can’ın mükemmel ara pasına hareketlenen Murat Şamil, karşı karşı pozisyonda, penaltı noktası civarında, yerden bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 42: Sungurlu atağında, soldan Kadir ortaladı, arka direkte Yavuz Burak sert vurdu, kaleci Süleyman mükemmel bir kurtarışla gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 76: Sungurlu Belediye atağında, Yavuz Burak sağdan ceza sahasına girdi, çaprazdan sert vurdu, top üst direkten döndü.

DAKİKA 78: Soldan gelişen Sungurlu Belediye atağında, Mustafa ortaladı, altı pasta Emre kafayı vurdu, Ömer topu çizgiden çıkarttı. Sungurlulu oyuncuların, topun gol çizgisini geçtiğine yönelik itirazları karşılık bulmadı.

DAKİKA 86: Osmancık Belediye atağı ani gelişti. Rakip savunmayı 4’e 2 yakalayan Osmancık ekibinde Emirhan pas vermek yerine şut atınca top üstten auta gitti.

DAKİKA

90+2: Sungurlu atağında, İsmail ceza yayının içerisinden çok sert vurdu, kaleci Süleyman Çağrı harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

(Rıfat KARA)